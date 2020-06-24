Суд Лондона признал законным изъятие документов у компании, принадлежавшей Дерипаске

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Высокий суд Лондона признал в среду законным изъятие в декабре 2018 года британскими властями документов зарегистрированной в Великобритании компании Terra Services Ltd., которая ранее принадлежала российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Как говорится в решении, принятом административным судом отделения королевской скамьи Высокого суда Лондона, запрос компании на пересмотр выданного британскими власти ордера отклонен.

"В разрешение на подачу судебного пересмотра отклонено", - говорится в решении суда по делу, ответчиками в котором выступали британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) и МВД королевства.

В октябре прошлого года представитель Дерипаски назвал изъятие документов и публикации касательно этого расследования "бездарной попыткой втянуть" бизнесмена во внутренние политические интриги США.

Ранее в том же месяце агентство Bloomberg сообщило, что прокуратура США пытается получить доступ к документации Terra Services: документы компании были изъяты в декабре 2018 года британскими властями в рамках расследования, начатого по подозрению в отмывании денег. Ссылаясь на документы, опубликованные британским правительством, агентство сообщило о ведущемся отношении компании расследования, связанного с работой бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Он пытался найти доказательства вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года в США и сговор американского президента Дональда Трампа с Россией.

Расследование "российского вмешательства"

В конце прошлого года газета The Daily Telegraph писала, что власти США намерены начать расследование в отношении зарегистрированных в Великобритании компаний, принадлежащих ряду российских предпринимателей, включая Дерипаску. Сообщалось, что Конгресс США интересуют связи бизнесмена с российскими спецслужбами, а также с экс-главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы Соединенных Штатов. Расследованием занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. В апреле прошлого года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора между выигравшим выборы Дональдом Трампом и Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.