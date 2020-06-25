"Яндекс" привлек $400 млн от ускоренного размещения акций

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. "Яндекс" в ходе ускоренного размещения акций привлек $400 млн, продав более 8 млн новых акций класса A по цене $49,25 за акцию, то есть вдвое больше запланированного уровня. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее "Яндекс" объявил, что в целях дополнительного привлечения средств планирует продать новые акции класса A на сумму $800 млн. $200 млн планировалось привлечь через ускоренное размещение акций, еще $600 млн приобретут в равных долях три частных инвестора - "ВТБ Капитал", инвестиционная компания Романа Абрамовича, а также инвестиционная структура Александра Абрамова и Александра Фролова.

Таким образом, вместо планировавшихся $800 млн "Яндекс" привлечет $1 млрд от продажи новых акций. С учетом параметров сделки по "разводу" со Сбербанком, в рамках которой "Яндекс" потратит 39,6 млрд рублей (или около $570 млн), компания получит порядка $430 млн.

Ранее "Яндекс" и Сбербанк объявили, что прекращают сотрудничество по своим совместным предприятиям. Так, "Яндекс" выкупит у Сбербанка 45% "Яндекс.Маркета" за 42 млрд рублей при общей оценке компании около 87,3 млрд рублей. Со своей стороны Сбербанк выкупит долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах" (25% плюс 1 рубль) предварительно за 2,4 млрд рублей и станет единственным владельцем актива. Сделку обещают закрыть в третьем квартале после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы России.

Основными акционерами Yandex N. V. являются Аркадий Волож, владеющей 9,84% акций компании и имеющий 48,48% голосов, Владимир Иванов (3,71% акций и 6,34% голосов), американские инвестиционные компании Capital Group Companies (6,83% акций и 3,4% голосов), Invesco Ltd. (5,01% акций и 2,49% голосов), Harding Loevner LP (4,73% акций и 2,35% голосов). В целом менеджмент и основные акционеры "Яндекса" владеют 30,6% акций и 63,3% голосов компании.