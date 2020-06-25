Эксперты: новые квоты на закупки высокотехнологичных товаров РФ должны быть не менее 20%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Новые квоты на закупки госзаказчиками и компаниями с госучастием российской высотехнологичной продукции должны быть не менее 20%, но варьироваться в зависимости от отрасли. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители деловых объединений и сами предприниматели.

Госдума 23 июня приняла в первом чтении поправки к законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), которые предусматривают введение квот по закупкам российской продукции. Законодательные инициативы призваны ориентировать такие закупки преимущественно на отечественную продукцию, "в том числе в рамках диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции".

Законопроекты предусматривают внесение поправок, которые наделяют правительство РФ правом утверждать перечень товаров, на которые будет распространяться норма о квотировании. Также правительство будет устанавливать размер квоты (в законопроектах эта доля не указана). Квотирование закупок будет распространяться не только на российскую продукцию, но и на товары, произведенные в странах ЕАЭС.

Дифференцировать квоты

Квота не должна быть единой для всех видов высокотехнологичной продукции, считают эксперты. Так, по мнению главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергея Катырина, она "должна быть дифференцирована с учетом возможностей наших производителей и разработчиков, соотношением "цена-качество", а также значимостью той или иной сферы для обеспечения обороноспособности и безопасности государства".

"В этих сферах доля отечественной продукции должна быть максимально возможной. Думаю, что на первом этапе возможно установить максимальную квоту на уровне 25% и дифференцировать ее к меньшим значениям по отраслям. Квоты можно пересматривать ежегодно. Так мы сможем отслеживать и уровень развития отечественных технологий, и эффективность данной меры", - считает собеседник агентства.

Как отметила глава экспертного центра при уполномоченном по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович, в мировой практике механизм обязательного квотирования достаточно широко распространен. Так, в Южной Корее доля закупок инновационной продукции в общем объеме закупок должна составлять не менее 20%, при этом данное требование распространяется как к государственным и муниципальным закупкам, так и к закупкам корпораций с госучастием. "Для России наиболее оптимальная обязательная доля закупок высокотехнологичной продукции составляет около 20%", - полагает Алехнович.

Сопредседатель новгородского регионального отделения "Деловой России" Антон Бондалетов не согласился с Алехнович, считая, что размер квоты должен быть не менее 40%. При этом назвал особенно важным, "чтобы регламенты не были заградительными для субъектов российского малого и среднего бизнеса, к которым пока относятся многие наши высокотехнологичные компании, особенно действующие в IT-индустрии".

В свою очередь глава комитета по промышленности "Опоры России" Максим Третьяков уверен, что в определении размера квот должен быть "сугубо секторальный, отраслевой подход". "Абсолютно везде надо высчитывать, исходя из реалий. Где-то продукции просто нет, и требование закупать российское просто бессмысленно, а где-то отрасль достаточно активно замещает импортных поставщиков, и им надо дать простор", - убежден он.

Позиция бизнеса

Позиции российского бизнеса относительно размера квот разнятся. Директор по развитию компании "Промобот", производящей автономных сервисных роботов, Олег Кивокурцев отметил, что квота должна быть установлена на уровне не ниже 20%, причем не только на программные продукты, но и товары приборостроения, гаджеты.

Он полагает, что это создаст большое количество новых рабочих мест для IT-специалистов, программистов, дизайнеров, математиков. "Нашей компании это, безусловно, также поможет. Все вышеперечисленное станет огромным толчком к развитию. Мы, со своей стороны, видим плюсы не только для нашей компании, но и для индустрии робототехники в целом. Ведь данными квотами смогут пользоваться и наши конкуренты. А когда есть большой задел у конкурентов, то идет гонка продуктов и технологий, в которой конечным победителем оказывается потребитель", - отметил Кивокурцев.

Заместитель гендиректора компании "Профотек" (резидент особой экономической зоны "Технополис Москва") Давид Кишиневский, уверен, что квотирование в 60-70% "будет оптимальным для оказания поддержки отечественным производителям". Он заверил, что продукция его компании "вполне конкурентоспособна и по качеству, и по цене, и по заявляемым характеристикам" по сравнению с западными аналогами.

Управляющий партнер К5 Инвестиционная группа, член федерального политсовета Партии роста Дмитрий Тарасов сказал, что по ряду секторов при определении порога квот на отечественную продукцию можно "смело ставить барьер до 50%". "Но что касается медицины и здоровья, здесь квотирование может нанести вред. Необходимо советоваться с экспертным сообществом. Если аналоги препаратов более эффективные есть в других странах, то их необходимо закупать, потому что речь идет о жизни и здоровье людей", - подчеркнул он.

"Неоднозначная мера"

Однако не все предприниматели видят исключительно положительный эффект от введения обязательного квотирования. Так, гендиректор компании "Медэл", занимающейся производством инновационных имплантатов, Ольга Кузьменко сказала ТАСС, что "квотирование закупок - это неоднозначная мера поддержки высокотехнологичных производителей".

Она считает, что единственными барьерами при госзакупке конкурентоспособного товара могут быть "ценовая конкуренция и недостаток оборотных средств для обеспечения внимания госзаказчика к его продукту". Кузьменко пояснила, что вопрос цены можно решить повышением пошлин на импортные аналоги, а привлечь внимание к продукту позволит "создание экономических стимулов для госзаказчика приобретать отечественные разработки".

Механизм квотирования не приведет к значительному увеличению количества и качества выпускаемой продукции на российском рынке, полагает представитель компании "ПКК Миландр" (еще один резидент "Технополис Москва") Рашит Хафизов. "Ситуация на рынках высокотехнологичных товаров поменяется не сильно, так как квоты будут преимущественно введены для продукции, применяемой в аппаратуре, ответственной за обеспечение национальной безопасности государства, и применяемой на объектах критической информационной инфраструктуры. А это незначительные объемы", - пояснил он свою позицию.

Роль электронных площадок

Представители электронных торговых площадок приветствуют инициативу о квотировании, отмечая при этом, что проверка стран происхождения товара - не их обязанность.

"С точки зрения технологической самостоятельности государства - это [введение квотирования] верно. Но нужно аккуратно обозначать сферы, так как приоритетом должны быть актуальные потребности нормального жизнеобеспечения граждан. В сегодняшней ситуации - например, оборудование в сфере медицины. И не ограничивать сразу возможность закупок импортного оборудования и технологий, имея необходимый переходный период для заказчиков", - сказал гендиректор площадки "Сбербанк-АСТ" Николай Андреев.

Генеральный директор РТС-тендер Владимир Лишенков сообщил, что идея государственного протекционизма, то есть политики ограничений ввоза иностранной продукции, в области закупок активно обсуждалась в конце 2019 года и касалась в большей степени гособоронзаказа. А с начала 2020 года для участников закупок стало обязательным указание страны происхождения товара. "При этом электронные площадки как организаторы торгов не участвуют в проверке страны происхождения товара, эта обязанность возложена на заказчиков", - указал он.

Лишенков добавил, что "сбалансированность поставок и регулирование спроса и предложения на внутреннем рынке - очень правильная экономическая цель подобного протекционизма, но многое зависит от размера квоты".