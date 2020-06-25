Вадима Воробьева назначили первым исполнительным вице-президентом "Лукойла"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Компания "Лукойл" провела ряд кадровых назначений, на должность первого исполнительного вице-президента назначен Вадим Воробьев, занимавший должность первого вице-президента. От этом говорится в сообщении компании.

"В связи с избранием Равиля Маганова на пост председателя совета директоров "Лукойла" на должность первого исполнительного вице-президента компании назначен Вадим Воробьев, занимавший должность первого вице-президента", - говорится сообщении.

Старший вице-президент по добыче нефти и газа в России Азат Шамсуаров переведен на должность первого вице-президента "Лукойла", вице-президентом по добыче нефти и газа в России назначен Сергей Кочкуров, до этого занимавший должность вице-президента по производственному сервису.

Ранее занимавший должность начальника департамента промышленной безопасности и экологии Игорь Заикин переведен на должность начальника департамента промышленной безопасности, экологии и научно-технических работ.

23 июня стало известно, что совет директоров "Лукойла" назначил первого исполнительного вице-президента компании Равиля Маганова, курирующего блок разведки и добычи, на должность председателя совета.

Маганов сменит на этом посту скончавшегося в апреле этого года Валерия Грайфера.