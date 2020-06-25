Справороссы внесли в Думу законопроект о праве получать абонентские номера в собственность

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Ионин и Федот Тумусов внесли в Госдуму законопроект, дающий право пользователям мобильной связи получать абонентские номера в собственность. Текст документа в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"Пользователь мобильной связи вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе с уведомлением об этом оператора мобильной связи", - говорится в тексте.

Данная возможность, уточняется в законопроекте, является дополнительной услугой и оговаривается отдельно. Сейчас мобильные номера не являются собственностью абонента.

"Пользователь мобильной связи вправе в любой момент отключить дополнительную услугу, обратившись к оператору мобильной связи. В случае неподключения дополнительной услуги обслуживание производится согласно стандартным условиям договора об оказании услуг связи", - указывается в инициативе. При этом в случае ее подключения и отсутствия оплаты услуг связи в течение полугода "оператор мобильной связи вправе более не оказывать дополнительную услугу".

Справороссы отмечают, что с развитием технологий и информатизацией общества "абонентские номера начинают обретать все большую ценность". "Данный законопроект направлен на обеспечение прав пользователей мобильной связи, закрепляя за ними возможность выступать своего рода собственниками в отношении выделенных им абонентских номеров с правом дальнейшего распоряжения ими", - говорится в пояснительной записке.