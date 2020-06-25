Выпуск автомобилей в Петербурге с начала года снизился на треть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Заводы Петербурга с января по май этого года выпустили 110,9 тыс. легковых автомобилей, сообщило в четверг специализированное аналитическое агентство "Auto-Dealer-СПб".

"В январе - мае 2020 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 110,9 тыс. легковых автомобилей, что на 30% меньше объема производства за первые пять месяцев 2019 года", - говорится в сообщении.

В мае было произведено 16,3 тыс. автомобилей - на 44% меньше, чем в мае прошлого года. В прошлом месяце автозаводы Toyota и Hyundai возобновили производство с 12 мая, а Nissan - с 18 по 29 мая, после чего приостановил выпуск автомобилей до 30 июня.

"Заводы вынуждены реагировать на обвал спроса, вызванный ограничениями работы автосалонов в апреле и мае, а также падением курса рубля. Так, за апрель - май продажи петербургских автомобилей в России сократились на 66% по отношению к такому же периоду прошлого года", - отметил ведущий эксперт "Auto-Dealer-СПб" Евгений Еськов, чьи слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле отмечали ТАСС, что доля производства легковых автомобилей заводами Петербурга в России составляет 23,5%. В Петербурге размещены производства компаний Toyota, Nissan и Hyundai. Они выпускают девять моделей автомобилей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.