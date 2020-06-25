"Русгидро" ввела в эксплуатацию Верхнебалкарскую малую ГЭС в КБР мощностью 10 МВт

НАЛЬЧИК, 25 июня. /ТАСС/. Компания "Русгидро" ввела в эксплуатацию Верхнебалкарскую малую ГЭС в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) мощностью 10 МВт. Это одна из пяти, строящих в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) малых ГЭС, сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"Сегодня в КБР "Русгидро" ввело в эксплуатацию Верхнебалкарскую малую ГЭС мощностью 10 МВт, которая является первым завершенным инвестпроектом по строительству объекта генерации на основе возобновляемых источников энергии с заключением договора о предоставлении мощности на оптовый рынок (ДПМ ВИЭ)", - говорится в сообщении.

Команду на пуск нового энергообъекта дал глава "Русгидро" Николай Шульгинов. "Новая станция обеспечит стабильную выработку чистой электроэнергии и снизит энергодефицит республики, покрываемый поставками электроэнергии из других регионов", - добавил он.

Среднегодовая выработка электроэнергии Верхнебалкарской МГЭС составит 60 млн кВт/ч. "С вводом Верхнебалкарской малой ГЭС мы получаем новый экологически чистый источник энергии. Работа станции оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. Помимо этого, ГЭС - это рабочие места и стабильное поступление налогов", - сказал глава республики Казбек Коков.

О малых ГЭС

Верхнебалкарская МГЭС - одна из пяти малых гидроэлектростанций, которые "Русгидро" возводит на территории СКФО, где существуют наиболее благоприятные природные условия для малой гидроэнергетики. Все проекты (Верхнебалкарская, Усть-Джегутинская, Барсучковская и Красногорские малые ГЭС) прошли конкурсный отбор по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии с заключением договоров о предоставлении мощности на оптовый рынок, что обеспечивает их окупаемость.

Верхнебалкарская МГЭС располагается в высокогорном Черекском районе, на реке Черек Балкарский. Станция возведена по деривационной схеме в русле реки, имеющей большой уклон: вода забирается выше по течению и с большим напором подается на турбины.

Общая мощность расположенных в КБР гидроэлектростанций составляет 198,1 МВт, из которых 73 МВт - мощность малых ГЭС. В состав Кабардино-Балкарского филиала "Русгидро" входит уникальная Баксанская ГЭС, введенная в эксплуатацию еще по плану ГОЭЛРО и являющаяся одной из старейших станций России. Всего РусГидро эксплуатирует 31 малую ГЭС, из них 27 - на Северном Кавказе и четыре - на Дальнем Востоке.