В Северной Осетии объемы сельхозпроизводства за пять месяцев выросли на 15,6%

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июня. /ТАСС/. Объемы производства сельского хозяйства в Северной Осетии за пять месяцев 2020 года выросли на 15,6% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в четверг журналистам в управлении Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население), по предварительным расчетам, в январе - мае 2020 года увеличился в сопоставимой оценке по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 15,6% и составил 4,6 млрд рублей", - сообщили в управлении.

Так, в животноводстве на конец мая текущего года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, составило 94,3 тыс. голов, что на 5,6% больше, чем год назад. Согласно данными управления, увеличилась и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе скота, птицы и яиц.

По состоянию на 1 июня яровые зерновые и зернобобовые культуры хозяйствах всех категорий посеяны на площади 71,5 тыс. гектаров, картофель - 4,1 тыс. гектаров, овощи открытого грунта - 1,8 тыс. гектаров. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года засеянные площади яровых зерновых и зернобобовых культур уменьшились на 3,3%, картофеля - на 5,2%, овощей открытого грунта увеличились на 7,1%.

Объем производства сельскохозяйственной продукции вырос по итогам 2019 года на 11,6 % по сравнению с 2018 годом и составил порядка 30 млрд рублей.