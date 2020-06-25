ТМХ осенью представит макеты некупейных вагонов с продольными полками и полками "елочкой"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" планирует осенью 2020 года представить макеты некупейных вагонов, в которых полки расположены продольно и "елочкой", сообщили ТАСС в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям компании.

"Осенью планируем представить широкой общественности", - сказали в ТМХ, отвечая на соответствующий вопрос.

ТМХ разработал для Федеральной пассажирской компании три варианта плацкартного вагона нового поколения. Первую концепцию - со шторками, которые позволяют пассажиру создать индивидуальное пространство, и специальными местами для багажа - в виде макета впервые представили в рамках выставки "Транспортная неделя" в середине ноября 2019 года.

Второй вариант предполагает расположение полок продольным образом, третий - "елочкой". В плацкарте нового поколения сохранили все преимущества вагонов, которые ТМХ уже поставляет для ФПК- индивидуальные светильники, дополнительные полочки и розетки USB на 220В. ФПК, как ранее сообщал журналистам генеральный директор компании Петр Иванов, предоставит выбор нового плацкарта пассажирам: они смогут пройти опрос и определить, какая концепция лучшая.

ФПК и Тверской вагоностроительный завод (входит в ТМХ) подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, ФПК каждый год будет получать вагоны нового модельного ряда.