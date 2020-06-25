Шведский банк SEB заплатит $107 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег

СТОКГОЛЬМ, 25 июня. /ТАСС/. Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) должен выплатить штраф в размере 1 млрд шведских крон ($107 млн) за недостатки в борьбе с отмыванием денег в своих отделениях в странах Балтии. Об этом в четверг сообщила Финансовая инспекция (ФИ) страны.

"SEB недостаточно хорошо определил риски отмывания денег в балтийских операциях и имел недостатки в управлении и контроле за мерами, принимаемых балтийскими дочерними компаниями по борьбе с отмыванием денег. Поэтому SEB получает замечание и штраф в размере 1 млрд шведских крон", - поясняется в пресс-релизе ведомства.

По мнению инспекции, кроме недостатков в управлении в балтийских отделениях у SEB "не хватало ресурсов для противодействия отмыванию денег". Расследование также показало, что SEB "не удалось устранить недостатки, выявленные надзорным органом банка".

С утверждением о возможном отмывании денег банком выступил в ноябре прошлого года телеканал SVT, который проанализировал транзакции 194 компаний - клиентов банка в прошлом и настоящем. Журналисты выяснили, что несколько компаний из списка никогда сами не вели никакого бизнеса, а адреса 85 из них известны по ранее расследовавшимся операциям в связи с отмыванием денег. Согласно данным телеканала, в 2008 году через SEB от компаний, связанных с так называемым делом Магнитского, также были переправлены 475 миллионов крон ($50 млн).

В марте этого года ФИ объявила, что шведский банк Swedbank должен выплатить штраф в размере 4 млрд шведских крон ($400 млн) за недостатки в борьбе с отмыванием денег в своих отделениях в странах Балтии.

Другие банки

Как сообщил в феврале 2019 года телеканал SVT, один из крупнейших банков Швеции Swedbank мог быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около $4,2 млрд) на протяжении восьми лет. Мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske bank.

По данным журналистского расследования, деньги были отмыты через филиалы Swedbank и Danske bank в странах Балтии, в частности в Эстонии. Журналисты SVT утверждают, что получили доступ к объемному пакету засекреченных документов о транзакциях, совершенных между клиентами двух банков в 2007-2015 годах. К этим клиентам относятся почтовые фирмы с юридическими адресами в Великобритании и компании без контактных данных, не ведущие какой-либо деятельности.

Из бумаг банка следует, что данные операции связаны с ранее раскрытыми махинациями в Danske bank на €7 млрд. В расследовании говорится, что клиенты Swedbank перевели около 300 млн крон (более $32,2 млн) на счета 40 компаний с совпадающими адресами. Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах, которые часто называют офшорным раем.

В мае пошлого года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Швеции отклонило апелляцию основателя британского инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, дважды заочно осужденного в РФ за финансовые преступления, поданную в связи с отказом проводить расследование по его заявлению об отмывании денег в Swedbank. По версии Браудера, банк может быть причастен к мошеннической схеме в РФ, существование которой ранее якобы выявил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский.