Власти штата Техас приостановили снятие санитарных ограничений из-за роста числа заражений

Согласно распространенным данным, власти отложат введение следующих стадий возобновления экономики. Продолжить работу при соблюдении ограничений смогут предприятия, которым было разрешено открыться ранее.

Газета The New York Times ранее сообщила о том, что число новых заражений коронавирусом на территории США превысило апрельские показатели. Наиболее тяжелая ситуация складывается в штатах Флорида, Техас и Аризона, где наблюдаются рекордные суточные показатели заражения с начала пандемии.

"В связи с тем, что мы испытываем рост числа положительных результатов тестов на COVID-19, а также госпитализаций, мы в первую очередь ориентированы на применение стратегий, которые помогут остановить распространение вируса и при этом позволят жителям Техаса не терять работу, чтобы прокормить свои семьи", - подчеркнул Эбботт. По его словам, "временная пауза позволит сдержать распространение вируса до тех пор, пока не будет признано безопасным продолжить возобновление работы предприятий".

Техас был одним из первых штатов, власти которого начали постепенно отказываться от санитарных ограничений, введенных из-за пандемии. К настоящему моменту в штате функционируют рестораны, торговые центры, кинотеатры, библиотеки и музеи при условии заполнения их посетителями не более чем на 25%. Кроме того, открыты парикмахерские и салоны красоты, спортивные залы, мелкие производства, предприятия, расположенные в бизнес-центрах.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано почти 2,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 122,1 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,4 млн человек, свыше 484 тыс. умерли.