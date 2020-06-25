Трутнев поручил АПИ помочь Забайкалью составить типовые проекты освоения земель

ТАСС, 25 июня. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) поможет Забайкальскому краю составить типовые проекты освоения земель, которые вводятся в оборот в ходе инвентаризации, и привлечь инвесторов. Такое поручение дал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев по итогам совещания о социально-экономическом развитии края, сообщает в четверг пресс-служба полпредства.

АПИ ведет работу по кадастрированию и вводу в оборот неиспользованных сельхозземель на Дальнем Востоке, до конца года ее планировалось закончить во всех регионах округа.

"На Дальнем Востоке в соответствии с поручениями главы государства организована работа по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения в целях выявления земельных участков, которые могут быть переданы инвесторам, эффективно реализующим проекты в сфере сельского хозяйства. По итогам совещания Юрий Трутнев поручил АНО АПИ оказать содействие Забайкальскому краю в формировании типовых проектов в сфере сельского хозяйства и привлечении инвесторов для освоения земли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Забайкалье осмотрели 184 тыс. га земли, предоставленной муниципальными образованиями в аренду. Из них выявлено 44 тыс. га земель, которые не используются по целевому назначению. Установлено также 407 378 га неразграниченных земель.

Инвентаризация земель сельхозназначения проводится на Дальнем Востоке по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал во время Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2017 году. АПИ рассматривает свободные участки, а также те, которые находятся в аренде или собственности, но не используются по назначению. Земли ставятся на учет, после чего их можно предоставлять в аренду инвесторам.

По оценке АПИ, благодаря инвентаризации на Дальнем Востоке можно ввести в оборот дополнительно до 5 млн га земли.