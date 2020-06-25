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Figaro: французская промышленность потеряет до 15% рабочих мест

Бывший советник президента Франции Франсуа Олланда по вопросам промышленности Оливье Ллюанзи считает, что при самом жестком сценарии работу потеряют 463 тыс. человек

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Промышленные предприятия Франции в ближайшие два года захлестнет волна сокращений, до 463 тыс. человек могут потерять работу. Такие выводы содержатся в прогнозе компании Strategy&, входящей в сеть консалтингового гиганта PwC, выдержки из которого приводит газета Le Figaro.

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"На кону стоит выживание французской промышленности", - пишет автор прогноза Оливье Ллюанзи, который с 2012 по 2014 год был советником президента Франции Франсуа Олланда по вопросам промышленности.

Ллюанзи представил три варианта развития событий, при самом благоприятном из которых упразднят 187 тыс. должностей, а при самом жестком - 463 тыс., то есть 15% общего количества должностей в отрасли. Газета в свою очередь напоминает, что еще до пандемии с начала 2000-х в промышленном секторе страны исчезло порядка 1 млн рабочих мест. "Только лишь в марте влияние на добавленную стоимость промышленных компаний оказалось сильнее, чем во время нефтяного кризиса 1974 года и банковского кризиса 2008 года. С учетом совокупности факторов положение в этом полугодии окажется хуже, чем по окончании Второй мировой войны".

Чтобы смягчить эффект от санитарного кризиса, эксперт предлагает "сохранять профессиональные навыки", прибегая к переводу работников на неполный день, чтобы избежать увольнения. Также он предлагает "переориентировать часть поставок" и "переосмыслить модель ведения бизнеса". Ллюанзи призывает "возобновить крупные европейские проекты сотрудничества", ориентированные на "цели завтрашнего дня", вроде искусственного интеллекта или более экологичных перевозок.

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ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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