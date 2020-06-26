В Якутии выявили коронавирус у трех работников рудника "Интернациональный"

ЯКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Коронавирус выявили у трех работников рудника "Интернациональный" компании "Алроса" в Мирнинском районе Якутии. Об этом сообщил в пятницу на брифинге глава Якутии Айсен Николаев.

"Есть определенная тревога по Мирнинскому району из-за выявления коронавирусной инфекции у трех работников рудника "Интернациональный". По согласованию с руководством республики, сейчас компания "Алроса" временно остановила работу рудника "Интернациональный". Сейчас коллектив шахты выведен на простой с сохранением заработной платы, но при этом одну - две недели коллектив не будет работать, шахта будет простаивать", - сказал Николаев.

25 июня пресс-служба компании сообщила, что "Алроса" временно приостановила штатные работы на руднике "Интернациональный" в Якутии из-за выявления заразившихся коронавирусной инфекцией среди работников рудника. Компания организовала оперативное тестирование всех работников рудника и других предприятий, которые выполняли служебные обязанности на "Интернациональном". По результатам тестирования "Алроса" рассмотрит вариант возобновления работы персонала с отрицательными анализами и с отсутствием симптомов вируса.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, с долей в мировом объеме 25%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Кимберлитовая трубка "Интернациональная", открытая в 1969 году, располагается в 16 км от города Мирный. Она отличается высоким содержанием алмазов в руде - в среднем 8 карат на тонну.