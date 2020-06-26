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США намерены открыть для разработки значительную часть нефтяного заповедника на Аляске

Как сообщили в МВД страны, ввести в хозяйственный оборот планируется 73 тыс. кв м земли

ТАСС, 26 июня. Соединенные Штаты планируют разрешить добычу на 82% площади законсервированного в 1923 году нефтяного заповедника на Аляске, в то время как составленные в прошлом году первоначальные планы предполагали, что для хозяйственного освоения будут переданы примерно 50% его территории. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МВД США.

Согласно опубликованным министерством документам, ввести в хозяйственный оборот планируется 73 тыс. кв м земли. Это около 80% территории нефтяного заповедника на Аляске общей площадью около 93 тыс. кв км, закрытого для разработки в 1923 году, чтобы сохранить на будущие собственные запасы нефти в Соединенных Штатах. Предыдущее предложение министерства внутренних дел США, подготовленное осенью прошлого года, допускало введение в оборот лишь около 44 тыс. кв км.

Объем запасов нефти на этой территории оценивается в примерно 8,7 млрд баррелей.

Открытие нефтяного заповедника для разработки осуществляется в рамках планов президента США Дональда Трампа обеспечить для страны ведущее положение на нефтяных рынках. "Президент Трамп обещал расширить доступ к имеющемуся у нас нефтяному потенциалу. Сегодня мы делаем значительный шаг в выполнении этого обещания", - приводятся в сообщении слова министра внутренних дел США Дэвида Бернхардта.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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