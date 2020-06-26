Курс доллара на Мосбирже поднялся до 69,11 руб.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился на 0,13%, до отметки в 69,11 рубля, курс евро - на 0,11%, до 77,525 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:09 мск курс доллара находился на отметке 69,1 руб. (+0,12%), курс евро - 77,5 руб. (+0,08%).

Российский фондовый рынок открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,7% и достиг отметки в 2780,02 пункта, а индекс РТС - на 0,93%, до 1268,89 пункта.

К 10:12 мск индекс Мосбиржи рос на 0,49%, до 2774,4 пункта, РТС находился на уровне 1263,61 пункта (+0,51%).

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне дорожает на 0,34% - до 41,19 доллара за баррель. Нефть сорта WTI росла на 0,18% и торговалась на уровне 38,79 доллара за баррель.