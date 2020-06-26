Промпроизводство в Северной Осетии за пять месяцев выросло на 16%

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 июня. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Северной Осетии по итогам пяти месяцев 2020 года вырос на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило в пятницу управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Индекс промышленного производства в мае 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 134,1%, в январе-мае 2020 года - 115,9%", - говорится в сообщении.

В министерстве промышленности и транспорта региона ТАСС уточнили, что такой рост производства связан в первую очередь с показателями в обрабатывающей отрасли и в обеспечении республики электроэнергией. В том числе втрое увеличилось производство мебели, производство пищевых продуктов - на 28,2%, машин и оборудования - на 37,6%, электроэнергии, газа и пара - на 71,8%, а водоснабжения - на 5,6%.

"Республиканские предприятия легкой отрасли промышленности в условиях распространения коронавируса перешли на выпуск средств индивидуальной защиты. Так, производство спецодежды в январе-мае 2020 года возросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили в министерстве.

Объем промышленного производства в республике вырос в первом квартале 2020 года на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.