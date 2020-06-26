Средняя сумма потребкредитов в России, выданных в мае, снизилась до 214,2 тыс. руб.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Средняя сумма потребкредитов, выданных российскими банками в мае, снизилась по сравнению с апрелем на 11,6% и составила 214,2 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В мае 2020 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 214,2 тыс. руб., снизившись на 11,6% по сравнению с рекордными апрельскими значениями (242,4 тыс. руб.)", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе НБКИ указали, что в апреле потребительское кредитование в офисах банков фактически замерло, и банки выдавали кредиты преимущественно надежным заемщикам, которым кредиторы, как правило, делегируют более значительные суммы займов, отмечают в организации. "В мае же кредитование населения начало оживать, в банки потянулись заемщики "с улицы", что, в конечном итоге, отразилось на среднем размере потребкредита, который постепенно начал возвращаться к "докарантинным" значениям", - приводит пресс-служба слова генерального директора бюро Александра Викулина.

Вместе с тем в бюро кредитных историй отметили, что по сравнению с маем прошлого года в мае 2020 года средний чек по потребкредитам вырос на 17,3%.

В мае 2020 года самый большой средний размер выданных потребкредитов был отмечен в Москве (541,9 тыс. руб.), Московской области (343,8 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (336,3 тыс. руб.). Самую большую динамику снижения среднего размера выданных потребкредитов среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам потребкредитования по сравнению с апрелем 2020 г. продемонстрировали Краснодарский край (-26,2%), Санкт-Петербург (-25,8%) и Ростовская область (-24,1%).

По данным НБКИ, средняя сумма выданных российскими банками потребкредитов в январе 2020 г. составляла 177,9 тыс. руб., в феврале - 201,3 тыс. руб., в марте - 238,5 тыс. руб., в апреле -242,4 тыс. руб., в мае - 214,2 тыс. руб.