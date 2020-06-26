Правительство РФ выделит КБР 159 млн рублей на улучшение систем водоснабжения региона

НАЛЬЧИК, 26 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Кабардино-Балкарской Республике (КБР) 159 млн рублей на реконструкцию объектов водоснабжения региона в 2020 году, сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства республики.

"Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении изменений в распределение объемов субсидий на реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2020 и плановый период 2021-2022 годы. Согласно документу, Кабардино-Балкария уже в текущем году получит из федерального бюджета РФ средства в размере 159,1 млн рублей. Субсидии будут направлены на решение проблем с водоснабжением в населенных пунктах республики", - говорится в сообщении.

Ранее власти региона обращали внимание на то, что система водоснабжения КБР сильно изношена и не соответствует современным условиям. Во многих населенных пунктах вопрос стоит очень остро, особенно в летний период, создает социальную напряженность. Требуется значительная реконструкция, а во многих случаях - новое строительство. По 64 объектам имеется проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы. Самым крупным остается строительство Зольского группового водопровода (2-й очереди) - это фактически комплексное решение проблемы для целого района - 15 сельских поселений и районного центра.