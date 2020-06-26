"Газпром" договаривается с Китаем об увеличении поставок по "Силе Сибири"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. "Газпром" договаривается с партнерами из Китая об увеличении поставок газа на 6 млрд куб. м - до 44 млрд куб. в год, сказал в интервью корпоративному журналу председатель правления монополии Алексей Миллер.

"На столе переговоров с китайскими партнерами - увеличение поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" на 6 млрд куб. м до 44 млрд куб. м газа в год, организация поставок газа с Дальнего Востока, строительство "Силы Сибири - 2" и "западного" маршрута", - сказал он. Миллер отметил, что в обозримой перспективе экспорт газа в Китай превысит 130 млрд куб. м газа в год.

"Рост поставок по "Силе Сибири" будет опережать динамику как импорта сжиженного природного газа, так и поставок центральноазиатского газа в Китай", - заключил он. Он также отметил, что "Газпром" отмечает продолжение роста спроса и импорта газа в Китае.

Сейчас "Газпром" экспортирует газ в Китай по газопроводу "Сила Сибири", запуск которого состоялся в декабре 2019 года. Газ поставляется с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года по "Силе Сибири" должны начаться поставки с еще одного месторождения - Ковыктинского (крупнейшее на Востоке России по запасам газа). Поставки по заключенному в 2014 году договору между "Газпромом" и китайской CNPC будут осуществляться в течение 30 лет. Ежегодный объем поставок газа - 38 млрд куб. м, сумма контракта - $400 млрд.

В 2015 году "Газпром" и CNPC об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному маршруту" (газопроводу "Сила Сибири - 2"). Изначально в Китай предусматривалась поставка 30 млрд куб. м газа в год. Транзит через Монголию в Китай стал альтернативой поставок российского газа через Алтай. Проект обсуждается уже несколько лет, однако до сих пор не был реализован.

Прирост запасов

Основной прирост запасов газа "Газпрома" по итогам года ожидается на Ямале, коэффициент прироста вновь превысит единицу, отметил Миллер. "В "Газпроме" четкая система целеполагания. Это, например, ежегодное восполнение ресурсной базы. Коэффициент прироста запасов за счет геологоразведки стабильно превышает единицу, так было последние 15 лет и будет по итогам 2020 года. Основной прирост даст Ямал, в этом году мы уже открыли здесь еще одно крупное месторождение, которое назвали "75 лет Победы", - сказал глава "Газпрома".

В настоящее время на Ямал и Восток направлена наибольшая инвестиционная активность "Газпрома". На Ямале компания продолжает обустройство Харасавэя, в июне на месторождении началось эксплуатационное бурение. "На днях приступили к строительству установки комплексной подготовки газа, сварили и уложили пятую часть газопровода-подключения до Бованенково. Уже в 2023 году первый газ пойдет в Единую систему газоснабжения", - сказал Миллер.

По Сахалинскому центру газодобычи продолжается активная работа - на Киринском месторождении в этом году будут подключены две скважины.

При этом, отметил Миллер, в компании не только расширяется география присутствия, но и меняется состав добываемого газа. Многокомпонентного, этансодержащего газа становится все больше. Это, по словам главы компании, касается как новых восточных месторождений - Чаянды и Ковыкты, так и более глубоких залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона Западной Сибири.

В 2019 году прирост запасов углеводородов ПАО "Газпром" в России за счет геологоразведочных работ составил 567,7 млн тонн условного топлива в нефтяном эквиваленте. В том числе 555,6 млрд куб. м газа, а также 12,1 млн т нефти и газового конденсата. Таким образом, коэффициент восполнения запасов газа достиг 1,11.

Ситуация на европейских рынках

Газовый рынок Европы переживает не самый простой период, но "Газпром" имеет большой запас прочности, сказал глава компании. "Сегодня газовый рынок переживает не самый простой период. Сложности испытывают все его участники, но мы имеем бóльший запас прочности", - отметил Миллер. "У "Газпрома" есть целый ряд существенных преимуществ. Это и богатая ресурсная база, и сбалансированный торговый портфель, и гибкие условия поставок, и современные инструменты торговли. Поэтому даже сейчас мы расширяем сотрудничество: только что заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию", - пояснил глава компании.

"Если говорить о финансовом положении, "Газпром" сохраняет высокую устойчивость и надежность. К началу этого года мы подошли с серьезным запасом ликвидности - больше $22 млрд по группе", - сказал Миллер.

"Инвесторы относятся к нам с большим доверием: с начала года мы на очень выгодных условиях разместили два выпуска облигаций в долларах и евро и два рублевых займа. В понедельник (29 июня - прим. ТАСС) будет закрыта еще одна сделка в долларах", - добавил глава "Газпрома".

В начале июня "Газпром экспорт" и греческая компания Mytilineos S.A. заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа. Контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года. Ранее сотрудничество двух компаний велось на основе краткосрочных контрактов. В 2019 г. в адрес Mytilineos S.A. было поставлено 588 млн кубометров газа.

В конце апреля начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что компания рассчитывает бюджет на текущий год исходя из ожиданий экспорта в Европу 166,6 млрд куб. м газа при цене $133 за 1 тыс. кубометров.

В 2019 году экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье (включая Китай) снизился на 1,3% к уровню рекордного 2018 года - до 199,2 млрд кубометров, однако это на 2,5% больше уровня 2017 года. Экспорт в страны ближнего зарубежья вырос в 2019 году на 2,2% - до 37,7 млрд кубометров. По данным компании, суммарно "Газпром" поставил на экспорт в 2019 году 236,9 млрд кубометров газа.