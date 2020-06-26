В Карачаево-Черкесии посевы яровых культур увеличились на 8,7% за 5 месяцев

ЧЕРКЕССК, 26 июня. /ТАСС/. Посевы яровых культур в Карачаево-Черкесской Республике по итогам пяти месяцев 2020 года составили 98 тыс. га, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило в пятницу управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"По состоянию на 1 июня 2020 года посевы яровых культур во всех категориях хозяйств увеличились по сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 8,7% и составили 98,1 тыс. га", - говорится в сообщении.

По данным управления, яровые зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу на зерно) в хозяйствах всех категорий посеяны на площади 64,8 тыс. га, что больше, чем год назад на 7,1%. При этом в регионе уменьшились посевы картофеля на 1,2% и составили 7,6 тыс. га. Посевы овощей открытого грунта также стали меньше по отношению к прошлому году на 6,5% и составили 1,2 тыс. га.

"Картофель и овощи открытого грунта малорентабельны. На них уходит много затрат, и прибыли меньше, поэтому посевы уменьшились. И за счет этого увеличилась площадь зерновых, а именно кукурузы на зерно", - пояснили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства субъекта.

В Минсельхозе региона добавили, что по итогам 2020 года планируется убрать 427 074 т зерновых.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства КЧР отметили, что на территории региона под урожай 2020 года озимых планируется засеять 17 484 га, в том числе озимой пшеницы - 16 243 га, озимого ячменя - 1191 га, тритикале - 50 га. В марте в пресс-службе главы и правительства региона сообщали, что агрокомбинат "Южный" в Карачаево-Черкесии, который является крупнейшим в России, начал сбор впервые выращенных здесь баклажанов. Аграрии планируют собрать около 550 т овощей. Кроме того, сообщалось, что мини-сады интенсивного типа высадили на территории 30 личных подсобных хозяйств в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии в рамках ведомственной целевой программы "Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2021 годы".