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РЖД с 27 июня вернут часть отмененных на юге России "Ласточек"

Продажа билетов уже открыта

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. РЖД с 27 июня восстанавливают в расписании часть электропоездов "Ласточка" в южных регионах России, отмененные ранее из-за снижения пассажиропотока в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Возобновляется курсирование "Ласточек" № 819/820 Ростов - Анапа/Новороссийск, № 807/808 Ростов - Краснодар - Туапсе (из Ростова первые поезда отправятся 27 июня, а из Туапсе - 28 июня), а также поездов № 823/824, 827/828 Краснодар - Анапа.

Продажа билетов уже открыта.

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