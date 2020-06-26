В Краснодарском крае приступили к уборке пшеницы кубанской селекции

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/ Аграрии в Краснодарском крае, где пшеница является основным экспортным видом продукции, приступили к уборке ее урожая на площади более 1,5 млн га, выращенного из семян и сортов кубанской селекции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В этом году аграриям предстоит убрать пшеницу с площади 1 млн 527 тыс. га, что на уровне прошлого года. Наибольшие площади этой культуры сосредоточены в Ейском, Каневском, Кущевском, Новопокровском, Тихорецком и Павловском районах. Урожай выращен полностью из семян и сортов кубанской селекции, разработанных учеными "Национального центра зерна", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Уточняется, что в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" на Кубани в текущем году на международные рынки планируется поставить товаров категории "Злаки" на общую сумму $1,7 млрд.

Краснодарский край является основным аграрным регионом страны, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. Кроме того, Кубань - основной экспортер зерна, основной вид экспортируемой продукции - пшеница. В 2019 года под пшеницу было засеяно порядка 1,5 млн га, собрали больше 11 млн тонн пшеницы и ячменя.