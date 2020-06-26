Путин поручил Мишустину проработать реализацию инициатив бизнес-омбудсмена

"25 июня Владимир Путин дал поручение председателю правительства представить предложения по реализации инициатив, содержащихся в ежегодном докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей", - говорится в сообщении пресс-службы. Также сообщается, что Мишустин и Титов провели в пятницу, 26 июня, рабочую встречу и обсудили основные пути улучшения делового климата, меры поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, а также инициативы, предложенные омбудсменом для включения в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

"Сейчас на повестке стоят задачи, актуальные и для власти, и для бизнеса, которые необходимо решать вместе. Особенно учитывая ситуацию в экономике, сложившуюся из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Мы стремимся к общим целям: сделать условия ведения бизнеса в России комфортными, а правила - стабильными и предсказуемыми", - отметил Мишустин.

По его словам, правительство активно поддерживает предпринимателей, чтобы они могли вернуться к нормальным условиям работы. Вместе с тем председатель правительства напомнил о важности создания условий и для развития бизнеса. По его словам, именно на выполнение этих задач нацелены меры, заложенные в общенациональном плане действий по восстановлению экономики.

"При доработке плана мы стремились учесть мнение представителей всех направлений, каждой отрасли и предпринимательского сообщества. Мы убеждены, что сегодня, в этой непростой ситуации, помощь государства должна стать опорой для компаний и предприятий, способствовать их дальнейшему росту и создавать для этого необходимые стимулы", - подчеркнул он.

Инициативы Титова

В свою очередь, Титов рассказал, с какими проблемами сталкивается бизнес и какие еще инициативы стоило бы рассмотреть для включения в общенациональный план.

"Меры поддержки, разработанные правительством, несомненно, стали подспорьем для пострадавшего бизнеса, - сказал омбудсмен. - Однако, на мой взгляд, существуют резервы и возможности точечной коррекции этой программы". По его мнению, в сочетании с масштабными инвестициями в экономику, о которых уже объявлено, они сделают еще более значимым потенциал господдержки в восстановлении предпринимательства после снятия ограничений. Он также добавил, что это необходимо бизнесу в условиях значительного снижения потребительского спроса.

Обсуждаемые меры включены в ежегодный доклад Титова Путину, который был представлен главе государства в мае.