Кировские власти намерены изучить опыт Татарстана при создании научного центра "Биополис"

КИРОВ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют перенять опыт "Иннополиса" в Татарстане при создании научно-образовательного центра "Биополис" в Оричевском районе. Об этом в пятницу сообщил ТАСС губернатор региона Игорь Васильев перед подписанием соглашения о сотрудничестве между регионами с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

"Мы сегодня подпишем соглашение и предусмотрим взаимодействие. Татарстан уже определенный этап прошел, [это касается] и формирования муниципального образования ["Иннополис"], и определения бюджетов, и организации всего процесса. Мы будем учиться, у Татарстана есть большое желание помочь", - сказал Васильев.

Раннее Васильев сообщал, что в регионе стоит задача сформировать по примеру "Иннополиса" отдельный муниципалитет "Биополис" с комфортным жильем и развитой инфраструктурой: спортивными площадками, школами и детскими садами.

По данным областного правительства, центр "Биополис", который создается в Оричевском районе области, займется разработкой полного цикла производства новых препаратов, в том числе профилактических вакцин и других. В состав центра вошли Курчатовский институт, Научный центр исследований им. М. П. Чумакова РАН, Российский фонд фундаментальных исследований, Кировский государственный медицинский университет, Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Вятский государственный университет, фармацевтические компании "Нанолек" и "Инвак".