Nord Stream 2 может до 30 июля оспорить решение суда ЕС по иску о Газовой директиве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - до 30 июля может подать апелляция на решение Европейского суда, отклонившего иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.

В мае Европейский суд юстиции отклонил иски компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против некоторых поправок в Газовую директиву ЕС, которые распространяют часть правил на газопроводы из третьих стран.

"Суд не отклонил наш иск по существу, в частности довод о том, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией проекта "Северный поток - 2". Поэтому мы настаиваем на наших требованиях. Nord Stream 2 может подать апелляцию до 30 июля 2020 года", - заявили в компании.

Согласно поправкам, оператором "Северного потока - 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности трубы нужно зарезервировать под прокачку газа от других поставщиков.

В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии (ФСА) на 20 лет освободило от этих требований "Северный поток", отказав в этом "Северному потоку - 2".

При этом строительство "Северного потока - 2" было приостановлено в конце 2019 года из-за санкций США. В начале мая этого года судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком газопровода, прибыло в порт Мукран на севере Германии, где хранятся трубы для "Северного потока - 2".

К настоящему времени газопровод построен на 93%.