МВФ располагает еще около 75% резерва в размере $1 трлн для ответа на кризис

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) располагает еще примерно тремя четвертями своего кредитного потенциала в размере $1 трлн для оказания помощи странам, пострадавшим от нынешнего глобального экономического кризиса, вызванного вспышкой нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Нам все еще доступно порядка трех четвертей нашего кредитного потенциала [в размере $1 трлн]. Мы до и во время этого кризиса предоставили [к настоящему времени различным странам] в целом $250 млрд", - заявила глава фонда в открытом интернет-интервью информационному агентству Reuters.

При этом Георгиева признала, что кризис оказался более острым, чем еще весной прогнозировали специалисты МВФ. "Это более глубокая рецессия, чем мы предсказывали в апреле", - сказала руководитель МВФ. Она напомнила, что в апреле эксперты фонда говорили о вероятном спаде мирового ВВП в текущем году в размере 3%. "Теперь мы говорим, что это будет, видимо, 4,9%. Это наша текущая оценка", - отметила Георгиева.

"[Тем не менее] мы прошли худшие последствия шока", - подчеркнула глава МВФ. По ее словам, самый сложный вопрос в этом кризисе - "неопределенность". "Нас ожидает еще очень много неопределенности. Это неопределенность с тем, как будет вести себя вирус. Это также неопределенность со скоростью, с которой [распространением нового коронавируса] задеваются различные страны, как сработает ответ на пандемию", - добавила Георгиева.

У нее поинтересовались, достаточно ли будет МВФ $1 трлн для оказания содействия нуждающимся странам. Руководитель фонда в ответ допустила, что этот резерв придется увеличивать. "Читая наши новые прогнозы, я бы не стала исключать, что мы можем оказаться в ситуации, при которой ресурсы МВФ будут подвергаться испытанию. Но пока мы еще до этого не дошли", - сказала Георгиева. Как она в связи с этим заверила, крупные страны - члены МВФ сигнализируют о готовности в случае необходимости увеличить этот кредитный потенциал. "Наши члены говорят, что рассматриваются все варианты: "Приходите, если что-то потребуется", - заявила Георгиева.