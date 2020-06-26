АПИ намерено привлечь 30 млрд рублей в инвестпроекты в Еврейской автономной области

ТАСС, 26 июня. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) планирует привлечь около 30 млрд рублей инвестиций в 15 проектов в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщает в пятницу пресс-служба АПИ по итогам дня инвестора в ЕАО.

"Ключевые социально-экономические задачи по развитию Еврейской автономной области - увеличение ВРП на 30%, привлечение более 30 млрд рублей частных инвестиций, рост среднемесячной заработной платы на 50%. Что для этого делается? Мы тесно сотрудничаем с правительством региона и региональным инвестиционным агентством. На нашем сопровождении находятся 15 проектов с суммарным объемом инвестиций порядка 30 млрд рублей", - приводят в сообщении слова заместителя гендиректора АПИ Алихана Хашиева.

Он пояснил, что за счет реализации данных проектов планируется создать в регионе около 3 тыс. рабочих мест. По словам Хашиева, в развитии экономики ЕАО можно выделить три приоритетных направления: это глубокая переработка сырья (в том числе железной руды, графита, олова), создание биомедицинского технопарка (кластера), развитие сельского хозяйства.

"Мы уделяем особое внимание Еврейской автономной области. Задача поддержать экономику региона и привлекать инвесторов для запуска новых проектов поставлена [вице-премьером - полпредом президента РФ в ДФО] Юрием Петровичем Трутневым и руководством Минвостокразвития России", - отметил замглавы АПИ.

Отдельно в рамках мероприятий дня инвестора обсуждалась инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения для дальнейшего их предоставления инвесторам. АПИ завершило эту работу в Еврейской автономной области. Анализ показал, что под сельскохозяйственные проекты в регионе можно задействовать более 234 тыс. га земель.

Инвентаризация земель сельхозназначения проводится на Дальнем Востоке по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал во время Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2017 году. АПИ рассматривает свободные участки, а также те, которые находятся в аренде или собственности, но не используются по назначению. Земли ставятся на учет, после чего их можно предоставлять в аренду инвесторам. По оценке АПИ, благодаря инвентаризации на Дальнем Востоке можно ввести в оборот дополнительно до 5 млн га земли.