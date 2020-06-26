Кировская область и Татарстан намерены расширять инвестиционное взаимодействие

КИРОВ, 26 июня. /ТАСС/. Кировская область и Республика Татарстан планируют расширить взаимодействие в инвестиционной и инновационной деятельности и обмениваться лучшими практиками. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кировской области после подписания губернатором региона Игорем Васильевым и главой Татарстана Рустамом Миннихановым соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве двух регионов.

"В рамках подписанного соглашения предполагается разработка и реализация совместных проектов, направленных на развитие экономического и инновационного потенциала Кировской области и Республики Татарстан, расширение взаимодействия в сфере инвестиционной и инновационной деятельности, в том числе разработка и реализация мер по стимулированию инвестиционной активности. Планируется <…> обмениваться информацией и лучшими практиками по реализации проектов и программ в сфере развития инвестиционной деятельности", - говорится в сообщении.

По словам Игоря Васильева, Татарстан является важным торгово-экономическим партнером Кировской области. В свою очередь Рустам Минниханов отметил сотрудничество регионов в вопросах сельского и лесного хозяйства и других. Только во втором квартале 2020 года между юрлицами и индивидуальными предпринимателями двух субъектов было заключено 233 контракта на поставку продукции в сфере лесопереработки. Кировские предприятия поставляют в Татарстан ветеринарные препараты, резину и резиновые изделия, минеральные удобрения, оборудование для молочной промышленности, комплектующие для авиационной промышленности, электротехническое оборудование.

Кроме того, по данным правительства Кировской области, субъекты взаимодействуют в сфере культуры, науки и образования: проводятся тематические флешмобы, конкурсы, в семи школах региона преподается татарский язык и литература.