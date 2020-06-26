Государственная поддержка АПК Воронежской области составит 5 млрд рублей в 2020 году

ВОРОНЕЖ, 26 июня. /ТАСС/. Более 5 млрд рублей направлено из федерального бюджета в 2020 году на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ по итогам встречи министра Дмитрия Патрушева с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

"В 2020 году на господдержку АПК Воронежской области направлено более 5 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза РФ.

Отмечается, что Воронежская область входит в число 20 регионов, которые к 2024 году должны в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" обеспечить наибольший прирост. "К моменту завершения федерального проекта субъект по объемам внешней торговли продукцией АПК должен выйти на уровень в 1,1 млрд долларов. У региона имеется высокий потенциал и точки роста не только для выполнения, но и для перевыполнения планов по экспорту", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время до аграриев Воронежской области доведено почти 2,5 млрд рублей.

В 2019 году в Воронежской области валовой областной объем сельхозпродукции составил 248 млрд рублей, темп роста - 106%. В регионе собрано более 5 млн 150 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, 6 млн 852 тыс. тонн сахарной свеклы, произведено 982 тыс. тонн молока. В 2019 году инвестиции в АПК региона составили 49 млрд рублей, мерами государственной поддержки воспользовались почти 1,5 тыс. ее получателей, по льготному кредитованию было одобрено более 1,1 тыс. заявок, общая сумма полученных льготных кредитов превысила 65 млрд рублей. В рамках программы устойчивого развития сельских территорий в социальную сферу было вложено 727 млн рублей, в 2020 году на эти цели выделено 1 млрд 391 млн рублей.