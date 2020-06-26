В Дагестане создадут особую экономическую зону промышленно-производственного типа

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа планируется создать на территории индустриального парка "Тюбе" в Дагестане. Об этом в пятницу сообщается на сайте Минэкономразвития России по итогам встречи первого замглавы министерства Михаила Бабича с председателем правительства Дагестана Артемом Здуновым.

"Минэкономразвития России окажет содействие в создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Дагестане. Речь идет об ОЭЗ на территории индустриального парка "Тюбе" в Кумторкалинском районе", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития отметили, что Дагестан имеет все предпосылки для создания особой экономической зоны, а функционирование ОЭЗ будет способствовать формированию дополнительных благоприятных условий для развития экономического и научного потенциала, привлечению отечественных и зарубежных инвестиций и переводу экономики региона на инновационный путь развития.

Уточняется, что на территории индустриального парка есть 82 га свободных площадей, на которых планируется разместить, например, уникальную для Юга России печь закаливания, которая позволяет обработать стекло максимального формата 6000х3210. "Помимо этого, в "Тюбе", как ожидается, будет открыто предприятие по ежедневной переработке до 10 т макулатуры и производству изделий из бумаги и картона", - отметили в МЭР.

Кроме того, на совещании обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов в рамках государственной программы "Развитие СКФО". Отдельно поговорили о подготовке предложений в рамках формирования федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также затронули и крайне важный для Дагестана вопрос - строительство очистных сооружений на Каспии.

Как подчеркнули в МЭР, институты развития Северного Кавказа должны стать центром стимулирования инвестиционной деятельности на территории всего СКФО, Дагестан при этом не должен стать исключением. "Необходимо в максимально сжатые сроки совместно с Корпорацией развития Северного Кавказа наладить диалог с инвесторами, создать и реализовать наиболее эффективные и востребованные инструменты, сопровождать инвестиционный процесс от замысла до завершения реализации", - заключили в министерстве.