Российский рынок акций к концу недели остановил рост

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций к закрытию торгов в пятницу растерял утренний рост из-за дешевеющей нефти и снижения американских индексов. Индекс Мосбиржи подрос на 0,04% - до 2761,74 пункта, индекс РТС опустился на 0,83% - до 1246,74 пункта.

Продажам российских акций способствовала ситуация на рынке энергоносителей: Brent подешевела на 2,26% - до $40,5 за баррель.

На этом фоне доллар вырос на 1,09% - до 69,77 рубля, евро - на 1,07%, до 78,265 рубля.

Влияние оказала и динамика на зарубежных площадках. "В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P 500 упали на 2,1% и 1,7% соответственно", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Инвесторы, в частности, обеспокоены распространением коронавируса в США. А вышедшая накануне статистика подтвердила опасения более медленного восстановления американской экономики после снятия карантина. Аналогичные ожидания ранее озвучил и МВФ.

"Поводом для продаж традиционно служит информация СМИ о новом раунде роста заболеваемости в рамках распространения COVID-19, а также новости о том, что Сенат США принял закон о санкциях против китайских чиновников и компаний, в том числе частных, которых обвиняют в нарушении автономии Гонконга", - указывает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

При этом желание инвесторов фиксировать прибыль не пропало и после выхода позитивных данных о росте потребительских расходов в США за май. "Очень существенные 8,2% роста данного индекса после схожего по размеру снижения на 12,6% в апреле свидетельствует о стабильной ситуации в экономике США, наблюдавшейся еще в период, когда антикризисные меры только начали реализовываться и несмотря на карантин", - подчеркивает Осин. Он полагает, что информация может быть отыграна позднее.

Аутсайдерами торгов на российском рынке выступили акции "Русгидро", "ФСК ЕЭС" и "Татнефти", потерявшие более 2,5%. Лучше рынка торговались "Ростелеком" и X5 Retail Group, прибавившие 2,5% и 2,3% соответственно.

Прогнозы экспертов

Пока индексу Мосбиржи удается удерживать позиции выше 2750 пунктов, однако в случае ухудшения внешней конъюнктуры уже в начале следующей недели "медведи" могут попытаться пробить данную отметку, считает Зварич. Это станет сигналом к активизации сценария снижения, добавляет он.

По мнению инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, в понедельник, 29 июня, на российском рынке может сохраниться неровная динамика. Из важной статистики он выделил индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США за май.

По оценкам "БКС Премьер", в понедельник индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2720-2800 пунктов, курс доллара - 69-71 рубля.