Загрузка рейсов между Псковом, Анапой и Калининградом за первую неделю составила 50%

ПСКОВ, 27 июня. /ТАСС/. Загрузка новых авиарейсов между Псковом, Анапой и Калининградом за первую неделю работы этих направлений составила 50%. Об этом сообщил в субботу губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям области.

"Загрузка рейсов (между Псковом, Анапой и Калининградом) в целом, несмотря на коронавирусные ограничения, достаточно хорошая. С учетом полного отсутствия рекламы, она составила почти 50%. Это хороший показатель, который позволяет нам рассчитывать на продолжение динамичного роста пассажиропотока аэропорта. Москва и Сочи в течение прошлого года дали рост в 5 раз и позволили выйти на показатель почти 40 тыс. пассажиров в год. Но наша цель - 130 тыс. [пассажиров в год]. Работа аэропорта становится рентабельной и интересной для потенциальных инвесторов. Такой инвестор есть, он готов начать строительство нового терминала", - сказал Ведерников.

На этой неделе авиасообщение связало Псков с Анапой и Калининградом. Первый самолет приземлился 23 июля в международном аэропорту Пскова. Рейсы Псков - Калининград и Псков - Анапа обслуживает авиакомпания "Руслайн". Полеты в обоих направлениях будут совершаться дважды в неделю - по вторникам и субботам. По данным властей, время в пути между Псковом и Анапой составляет от 2 часов 45 минут до 3 часов. Из Пскова до Калининграда можно долететь за 1 час 10 минут. Причем из-за разных часовых поясов разница во времени между отправлением и прибытием составит всего 5 минут.

Авиасообщение между Псковом и Москвой было запущено 2 октября 2018 года.

Региональный аэропорт принадлежит авиакомпании "Псковавиа". Аэропорт был основан в 1944 году, тогда он использовался только для военных целей, позже начали выполняться пассажирские рейсы. На данный момент объект является аэродромом совместного базирования. Кроме обслуживания гражданских самолетов, он предоставляет свои мощности для ВВС России. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда среднего класса. По итогам участия в проекте "Великие имена России" псковский аэропорт получил имя княгини Ольги.