Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.

В частности, решение об отмене поездок с датами вылета до 16 июля принял туроператор "Интурист". В компании отметили, что забронированные туры можно перенести на любые другие даты 2020 и 2021 годов.

По данным "Вестника АТОР", об отмене июльских туров также сообщили операторы Pegas Touristik, Tez Tour и Coral Travel.

Как сообщал министр транспорта Евгений Дитрих, вероятность возобновления международных полетов из России в июле пока сохраняется.