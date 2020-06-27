{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

Как сообщил "Вестник АТОР", они не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российские туроператоры сообщают об отмене июльских туров за рубеж, передает "Вестник АТОР".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.

В частности, решение об отмене поездок с датами вылета до 16 июля принял туроператор "Интурист". В компании отметили, что забронированные туры можно перенести на любые другие даты 2020 и 2021 годов.

По данным "Вестника АТОР", об отмене июльских туров также сообщили операторы Pegas Touristik, Tez Tour и Coral Travel.

Как сообщал министр транспорта Евгений Дитрих, вероятность возобновления международных полетов из России в июле пока сохраняется.

Теги
РоссияДитрих, Евгений ИвановичПандемия коронавируса нового типа
В Минкомсвязи считают необоснованными опасения людей в связи с развитием 5G
Как отметил замглавы ведомства Олег Иванов, технология использует схожий диапазон частот с уже имеющимися сетями
Читать полностью