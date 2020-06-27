МЭР: Россия удовлетворена завершением Украиной спецрасследований в отношении минудобрений

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Россия удовлетворена завершением Украиной специальных защитных расследований в отношении минеральных удобрений вне зависимости от страны происхождения и экспорта, заявил ТАСС замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев. По его словам, этот шаг позволит сторонам не обременять двустороннее торговое досье новыми разбирательствами по спорам в ВТО.

"Мы удовлетворены завершением специальных защитных расследований Украины по удобрениям. Минэкономразвития России выступало в качестве заинтересованной стороны, у нас было много вопросов к украинским коллегам относительно соответствия правилам ВТО по ряду ключевых выводов расследований. Мы рады, что украинская сторона прислушалась к нашим аргументам и в итоге приняла решение не применять ограничения против импорта удобрений. Это решение позволит нам не обременять наше двустороннее торговое досье новыми разбирательствами в органе по разрешению споров ВТО", - сказал Ильичев.

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение о прекращении специальных защитных расследований в отношении минеральных удобрений с содержанием азота и фосфора и минеральных удобрений с содержанием азота, фосфора, калия вне зависимости от страны происхождения и экспорта без применения специальных защитных мер.