На Украине потребовали ввести пошлины на нефтепродукты из России

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Три производителя нефтепродуктов на Украине предложили правительству страны ввести компенсационные пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа, произведенных в России. С такой инициативой обратились в Экспертный совет при Министерстве энергетики Украины компании "Укрнафта", "Укргаздобыча" и "Укртатнафта", сообщило в субботу агентство Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Кроме того, компании предлагают ввести квоты на импорт остальных нефтепродуктов, а также пересмотреть действующие ставки акцизного налога на топливо.

"Ключевым вопросом является наработка комплекса решений, которые будут способствовать сбалансированию интересов, функционированию рынка нефтепродуктов на основе конкуренции и защиты как интересов внутреннего производителя, так и экономики страны в целом", - цитирует пресс-служба ведомства заместителя министра энергетики Юрий Бойко.

На заседании Экспертного совета министерства участники рынка высказали предостережение, что введение квот и пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа, произведенных в РФ, может привести к антиконкурентному сговору основных импортеров, а следовательно, к существенному повышению цен. Участники совещания поддержали позиции о необходимости взвешенного подхода к вопросу. Экспертный совет предоставит свои предложения после анализа представленной на совещании информации.

В начале года некоторые производители нефтепродуктов подали совместное заявление в Министерство развития экономики, так как посчитали, что при поставках топлива из России происходит нарушение правил конкуренции. В заявлении утверждалось, что доля российских нефтепродуктов в общем объеме импорта на рынке дизтоплива достигла 47%, сжиженного газа - 55%, при этом существенно сократилась доля поставок из Белоруссии, Литвы и Польши. В связи с этим украинские производители настаивали на пошлинах на российские энергоресурсы по ставке 8,46%.

Украинское издание Enkorr ранее сообщило, что Минэнерго Украины выступило с инициативой введения квот на дизельное топливо (ДТ) из России на уровне 175 тыс. тонн в месяц, а также на сжиженные углеводородные газы (СУГ) в 50 тыс. тонн с запретом импорта любых других видов топлива из РФ. Свою позицию ведомство поясняло "стремительным ростом импорта СУГ и ДТ" из России и необходимостью ограничить импорт российского топлива на уровне 30% от объема украинского рынка.