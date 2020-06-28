Fox: PepsiCo на два месяца откажется размещать рекламу в Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Руководство американской корпорации PepsiCo, являющейся одним из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, приняло решение в течение двух месяцев не размещать рекламу на платформе социальной сети Facebook. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

Ранее Starbucks, Coca-Cola, Verizon, Unilever и ряд других корпораций заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и других популярных соцсетях, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. Акцию поддержали влиятельные американские правозащитные организации.

По их данным, в PepsiCo пока официально об этом не объявляют, однако прекратят размещать рекламу в Facebook с начала июля и до завершения августа. По данным телеканала, таким образом бойкот одной из самых популярных социальных сетей приобретает "глобальный масштаб". PepsiCo, по имеющимся оценкам, тратит $2,6 млрд в год на рекламу и маркетинг. А компания Facebook львиную долю прибылей получает от рекламы.

Выручка Facebook в прошлом году составила $70,697 млрд, увеличившись на 27% по сравнению с 2018 годом. Чистая прибыль компании в эти же сроки, наоборот, снизилась на 16% - с $22,112 млрд до $18,485 млрд. Доходы от рекламы возросли на 27%, с $55,013 млрд до $69,655 млрд.

В США в последние недели уделяют особое внимание вопросам, касающимся искоренения расизма. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.