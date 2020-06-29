"Транснефть" может потерять до 40% выручки при снижении тарифов на прокачку нефти вдвое

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Снижение тарифов на транспортировку нефти по трубопроводам "Транснефти" может привести к падению выручки монополии на 40%, неспособности погашать задолженность и поддерживать инфраструктуру в работоспособном состоянии. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин.

"На совещании у Юрия Борисова (вице-премьер, куратор ТЭК - прим. ТАСС) мы представили расчеты, согласно которым при снижении стоимости прокачки нефти по системе "Транснефти" до уровня 2008 года потребуются чрезвычайные меры поддержки компании, так как дефицит средств на 2020 год составит 130 млрд рублей, на 2021 год - 227 млрд рублей и 304 млрд рублей на 2022 год. В связи с этим мы не сможем выполнять никаких обязательств ни по погашению задолженности, ни по поддержанию нашей инфраструктуры в работоспособном состоянии, так как потеряем более 40% всей выручки", - сказал он.

О снижении тарифов "Транснефти" до уровня 2008 года просила "Роснефть", объясняя это падением цены нефти в апреле.

Если установить тариф, привязанный к цене нефти, то "что будет, когда она начнет расти, например, до $50 к концу года, то есть на 25% от текущего уровня?", - рассуждает Гришанин. "Тариф надо будет поднять на эту величину? Мы-то согласны, но вопрос, готовы ли нефтяники. Не ясно, как считать тарифы - в рублях или долларах. Сейчас все тарифы в рублях. Как часто мы их будем пересматривать с учетом колебания курса?", - задается он вопросом.

"Транснефть" не добывает, не перерабатывает и не продает нефть, а является инфраструктурной компанией, отмечает Гришанин. "Это аналогично ситуации, когда деньги тратятся на строительство дороги и поддержание ее в рабочем состоянии, но потом не важно, сколько стоит машина, которая по ней едет, и сколько стоит груз, который она перевозит", - говорит он. Топ-менеджер указывает на то, что в 2020-2022 году объем оказанных монополией услуг из-за сделки ОПЕК+ сократится на 17%. Но в отличие от нефтяников, Транснефть не сможет сократить мощность инфраструктуры.