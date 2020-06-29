Греф предложил усилить поддержку венчурной и IT-отрасли на фоне кризиса

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. IT-отрасли и венчурная индустрия в России нуждаются в усилении поддержки в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

"Может, усилил бы раздел про технологии, развитие IT-отрасли, венчурная индустрия… Это точно не выстреливает за два года. Нужны более длинные закладки. Вот этот раздел еще дополнил бы", - отметил Греф, отвечая на соответствующий вопрос.

Премьер-министр Михаил Мишустин в начале июня представил президенту России Владимиру Путину план восстановления экономики. Глава государства поручил доработать документ. План направлен на преодоление экономических последствий распространения коронавируса, восстановление, а затем и повышение потенциала экономики.