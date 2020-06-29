Минтранс прорабатывает возможность субсидий пассажирским автоперевозчикам из-за пандемии

ЗВЕНИГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Минтранс прорабатывает вопрос выделения пассажирским автоперевозчикам субсидий на компенсацию недополученных доходов из-за карантинных ограничений, сообщил журналистам глава министерства Евгений Дитрих.

"Прорабатываем эту историю. Не далее как на прошлой неделе обсуждал эту тему с перевозчиками. Проблема состоит в том, что сегодня специальных денег на эти цели в наших бюджетных назначениях нет. Мы даже по специальным затратам на лизинговые платежи по морю и реке обсуждали тему. У них тоже есть расчеты. Поскольку в бюджете и в дополнительных назначениях эти деньги не предусмотрены, очень тяжело идет с Министерством финансов. Но мы ищем решения", - сказал Дитрих.

Министр уточнил, что в работе также находится вопрос по субсидированию лизинговой ставки для грузовых автоперевозчиков.

Ранее Российский автотранспортный союз (РАС) обратился в правительство с просьбой выделить пассажирским автоперевозкам субсидии на компенсацию недополученных доходов из-за карантинных ограничений. Речь шла как о междугородних, так и международных перевозчиках.

При этом в РАС подчеркивали, что сейчас у значительного количества транспортных компаний нет уверенности в том, что они до конца этого года смогут предотвратить существенный отток кадров и сохранить численность парка автобусов без дополнительной поддержки федерального бюджета.

Согласно решению правительства, деятельность пассажирских и грузовых автомобильных перевозчиков включена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции.