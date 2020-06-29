Власти Ставрополья планируют выдать МСП льготные кредиты на сумму 240 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 29 июня. /ТАСС/. Более 240 млн рублей планируют выдать пострадавшему от пандемии малому и среднему бизнесу в 2020 году в качестве льготных кредитов на Ставрополье. Об этом в понедельник сообщил в Instagram губернатор региона Владимир Владимиров.

"Всего в этом году планируется выдать льготных кредитов пострадавшему бизнесу более чем на 240 млн рублей", - сообщил губернатор.

По его словам, наиболее востребованной мерой поддержки бизнеса стали микрозаймы "Беззалоговый" и "Микро-оборот". Это кредиты до 5 млн рублей, сроком до 24 месяцев, под 1% годовых.

"С начала года фонд [краевой фонд микрафинансирования] уже выдал 188 займов на 338 млн рублей. В том числе для пострадавших от эпидемии отраслей экономики - 31 займ на 45,5 млн рублей", - отметил глава края.

Губернатор подчеркнул, что воспользоваться программами финансовой поддержки могут не только действующие предприниматели, но и начинающие. Средства микрозайма можно направить на приобретение основных фондов, пополнение оборотных средств и рефинансирование действующих кредитов в банках.