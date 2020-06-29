Правительство увеличило лимиты на льготные зарплатные кредиты до 468 млрд руб.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство РФ увеличило лимит по программе льготных зарплатных кредитов до 468 млрд руб. с 248 млрд руб., заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Предприятия в пострадавших отраслях, а также производственные предприятия, которые завязаны на потребительский рынок, - это легкая промышленность, мебельная промышленность, производство детских товаров, социально ориентированные некоммерческие организации - у них есть возможность взять кредит, и в том случае, если они сохранят не менее 90% рабочих мест по состоянию на 1 марта 2021 года, соответственно эти кредиты будут списаны, погашены, по сути, за счет федерального бюджета", - сказал Решетников на совещании о ситуации на рынке труда у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"В соответствии с поручением президента в четверг было рассмотрено на заседании правительства распоряжение по увеличению лимитов этой программы, и лимиты сейчас составляют 468 млрд рублей. Надо сказать, что сейчас уже одобрено банками кредитов на 289 млрд рублей, тем самым более 3 млн рабочих мест уже поддержано. Программа активно реализуется, и мы видим, что те цифры, те лимиты, которые установлены, будут востребованы предпринимателями. Это важный элемент стабилизации занятости не только на данный момент, но и на весь 2020 год и начало 2021 года", - добавил Решетников.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил выделить еще 100 млрд рублей на кредиты предприятиям под 2% по госпрограмме поддержки занятости.