В ВТО не удалась очередная попытка договориться о вакансиях в Апелляционном органе

ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. Члены Всемирной торговой организации (ВТО) вновь не достигли в понедельник согласия в решении вопроса о заполнении шести вакансий в Апелляционном органе. На заседании Органа по разрешению споров (ОРС) консенсус по этому вопросу не был найден из-за позиции США, сообщил журналистам после заседания один из торговых представителей, говоривший на условиях конфиденциальности.

"Мексика, выступая от имени 121 члена ВТО, вновь представила предложение этой группы о начале отборочного процесса для заполнения шести вакансий в Апелляционном органе", - отметил эксперт. С 11 декабря прошлого года эта инстанция не способна функционировать, так как в ней остался только один арбитр из семи. В рассмотрении апелляций необходимо участие как минимум трех арбитров.

В дискуссии в понедельник приняли участие ряд делегаций, которые в своих выступлениях "вновь отметили важность разблокирования как можно быстрее тупика по поводу назначения новых членов и восстановления функционирования Апелляционного органа". "Однако США заявили, что они по-прежнему не готовы поддержать предложение о начале отборочного процесса, поскольку их системные озабоченности насчет Апелляционного органа остаются без ответа", - сказал эксперт. Соединенные Штаты упрекают этот орган, в частности, в том, что он не укладывается в установленные сроки рассмотрения апелляций.

Предыдущая безуспешная попытка договориться о процедуре отбора новых арбитров была предпринята в ВТО 5 марта, а до этого - 27 января.