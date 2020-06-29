СМИ: Microsoft приостановил размещение рекламы в Facebook и Instagram

ТАСС, 29 июня. Американская технологическая корпорация Microsoft приостановила размещение рекламы в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал Axios со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные с внутреннего корпоративного портала Microsoft.

"Исходя из опасений, которые имелись у нас в мае, мы приостановили все расходы на медиаосвещение в Facebook и Instagram в США и впоследствии приостановили все расходы на Facebook и Instagram по всему миру", - приводит портал выдержки из публикаций директора Microsoft по маркетингу Криса Капосселлы, размещенные на закрытом корпоративном портале Yammer.

По информации Axios, в Microsoft недовольны тем, что рекламные публикации появляются рядом с "нежелательным контентом", связанным с "разжиганием ненависти, порнографией и терроризмом". При этом отмечается, что решение компании не связано с набирающей глобальный размах кампанией бойкота размещения рекламы в Facebook. В течение нескольких недель ряд международных корпораций заявили о приостановке сотрудничества по вопросам рекламы с Facebook и другими популярными соцсетями, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации.

В Microsoft рассчитывают договориться с руководством Facebook об условиях возобновления размещения рекламы до августа текущего года. Ранее IT-корпорация отказывалась от сотрудничества с сервисом Youtube по схожим причинам, однако впоследствии продолжила публиковать рекламу на этой платформе.