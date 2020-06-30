Минюст предложил вывести неплательщиков уголовных штрафов из числа обычных должников

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минюст России предложил ужесточить подход к неплательщикам штрафов по уголовным делам, выведя их из числа обычных должников. Соответствующий проект поправок в УК, УПК и закон "Об исполнительном производстве" Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснили в Минюсте, исполнение приговоров к штрафам в течение последних лет остается на низком уровне. В 2019 году из 179,8 тыс. исполнительных производств о взыскании штрафа за совершенные преступления в полном объеме исполнены 27,1% приговоров, в том числе по штрафам, назначенным в качестве основного наказания - 31,4%, в качестве дополнительного вида наказания - по 16%.

По приговорам за коррупционные преступления (9,3 тыс. производств) в полном объеме оплачены 26,1% штрафов (в том числе 36,6% - назначенных в качестве основного наказания и 13,9% - в качестве дополнительного). С учетом частичного погашения осужденные по уголовным делам в минувшем году выплатили штрафы на 3,1 млрд руб., что составляет 6,9% от суммы, подлежавшей оплате. По штрафам за коррупционные преступления выплачено лишь 3,5%. А в тех случаях, когда приставы обращались в суды с представлением о замене наказания за злостное уклонение от уплаты штрафов, суды удовлетворяли лишь 26% ходатайств приставов (в 2019 году). При этом многие осужденные к штрафу просто не являлись в суд на рассмотрение обращений приставов. "При отсутствии у осужденного имущества и доходов, на которые возможно обратить взыскание, приговор остается не отбытым и последствий в таких случаях для осужденного не предусмотрено", - говорится в пояснении к законопроекту.

В связи с этим Минюст предложил отказаться от общих процедур взыскания с лиц, не оплативших штраф, который был назначен в качестве основного наказания по уголовному делу - с мерами принудительного взыскания, поиском имущества и т. д. Законопроектом предлагается, что в случае неуплаты штрафа добровольно в сроки, установленные судом (под контролем приставов), исполнительное производство будет прекращаться передачей материалов в суд для замены наказания более строгим. А в случае, если должник скрылся, разыскивать его будут уже не приставы, а сотрудники ФСИН.

Прекращать за сроком давности

По такой же схеме в настоящее время происходит взыскание судебного штрафа (введенного с июля 2017 года, в случае его неуплаты лицо, в отношении которого производство было прекращено, опять привлекается к уголовной ответственности - прим. ТАСС). В 2019 году было оплачено 60,2% судебных штрафов (17,7 тыс.) или 74%, по которым истек срок для добровольного исполнения.

Также в законопроекте предлагается установить разумные сроки взыскания штрафов в качестве дополнительного наказания. Значительные размеры штрафов, особенно за коррупционные преступления (где они могут достигать 500 млн рублей с одного человека - прим. ТАСС), приводят тому, что взыскание зачастую выходит за пределы сроков давности обвинительного приговора, поскольку законодательством не предусмотрено их прерывание даже в случае предоставления судом рассрочки в выплате. В связи с этим предлагается предоставить приставам право обращаться в суд о прекращении производств по истечении сроков давности обвинительного приговора.

В новость была внесена правка (01:07 мск) — передается с уточнением формулировки в пятом предложении третьего абзаца: вместо неплательщиков алиментов правильно - осужденные к штрафу; в пятом абзаце - (17,7 тыс.).