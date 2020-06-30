В Японии четвертый день подряд устанавливается рекордная розничная цена на золото

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Цена на золото в Японии на фоне пандемии коронавируса вновь вышла на рекордный уровень для розничных продаж. Определяющая в стране котировки на драгоценный металл компания "Танака кикиндзоку" продает во вторник грамм золота за 6 762 иены (почти $63), сообщило информационное агентство Kyodo. Это почти на 50 иен больше, чем 26 июня, когда был установлен предыдущий рекорд.

Как отмечает Kyodo, спрос на золото обычно растет в обстановке нестабильности на финансовых рынках, где игроки опасаются неожиданного падения цен на акции и государственные облигации. В нынешней ситуации он связан также с опасениями по поводу второй волны распространения нового коронавируса.

В начале июня правительство страны обнародовало прогноз, согласно которому валовой внутренний продукт (ВВП) Японии при нынешней экономической динамике может сократиться на 2,2% к концу 2020 года. В первом квартале падение ВВП Японии составило 0,9% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

За время пандемии в Японии было выявлено более 19,3 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 985 человек. Выздоровели более 17 тыс. заразившихся. Менее 50 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.