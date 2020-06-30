Японский премьер Абэ в 2019 году заработал почти $360 тыс.

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии и одновременно глава правящей в стране Либерально-демократической партии Синдзо Абэ заработал в 2019 году больше денег, чем лидеры других партий, представленных в национальном парламенте. Его доход составил почти 38,7 млн иен (около $360 тыс.), говорится в опубликованном во вторник в Токио официальном докладе о заработках депутатов японского парламента. Данные о них полагается периодически предавать огласке в соответствии с местным законодательством.

В то же время доход премьера Абэ в 2019 году сократился на 1,6 млн иен (примерно на $15 тыс.) по сравнению с предыдущим годом. Его большую часть составляют зарплата и другие выплаты, которые он получает как глава правительства. Помимо этого, премьер получил 100 тыс. иен ($930) в качестве гонораров.

Глава ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии Юкио Эдано заработал в прошлом году почти 20,2 млн иен (около $188 тыс.). Средний доход депутата японского парламента составил 24,27 млн иен ($225 тыс.). Самый богатый среди них, член верхней палаты Тайтиро Мотоэ, заработал в прошлом году 845 млн иен (почти $7,9 млн) за счет продажи принадлежавших ему акций.

16 апреля Синдзо Абэ и члены его правительства приняли решение добровольно вернуть в казну соответственно по 30% и 20% своих зарплат и бонусов в порядке солидарности с финансовыми тяготами населения, связанными с пандемией нового коронавируса.

Правящие и оппозиционные партии Японии еще 14 апреля договорись сократить зарплаты членов обеих палат парламента на 20% в знак моральной поддержки граждан страны, переживающих падение доходов из-за распространения нового коронавируса. Эта мера будет действовать в течение года.

Ежемесячная зарплата премьер-министра Японии составляет чуть больше 3,3 млн иен (примерно $30,5 тыс.). Заработная плата японского министра - 2,45 млн иен ($22,7 тыс.). Таким образом, глава правительства добровольно отказывается почти от миллиона иен в месяц, что составляет примерно $9,3 тыс.