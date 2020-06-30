Эксперты ожидают, что спад ВВП замедлится в III квартале до 5,9%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Падение ВВП России по итогам III квартала 2020 года замедлится в связи со снятием ограничений из-за коронавируса и составит 5,9%, свидетельствуют данные консенсус-прогноза, составленного ТАСС по итогам опроса аналитиков инвестбанков и рейтинговых агентств.

Консенсус составлен по итогам прогнозов, предоставленных рейтинговым агентством "Эксперт РА", банком "Зенит", Сбербанком, инвестиционной компанией "Регион", Альфа-банком, НИУ ВШЭ.

Начало восстановления экономики

Опрошенные ТАСС эксперты ожидают, что в III квартале начнется постепенное восстановления экономики в связи со снятием ограничений и восстановлением конечного спроса. Консенсус-прогноз составляет 5,9%.

Прогнозы по спаду ВВП РФ по итогам III квартала 2020 года распределились следующим образом:

Банк "Зенит" - (-5,9%)

Сбербанк - (-5,5%)

ИК "Регион" - (-7,2%)

Альфа-банк - (-3,5%)

НИУ ВШЭ - (-7,2%)

"По итогам третьего квартала мы ожидаем начала восстановления экономики. Хотя спад ВВП в годовом выражении прогнозируется [в III квартале] на уровне 5,5%, это гораздо лучше ожидаемых результатов II квартала (спад не менее 8%)", - считает главный экономист Сбербанка Антон Струченевский.

Заведующий Лабораторией структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев считает, что восстановление будет медленным, особенно в сфере услуг. Ведев ожидает снижение ВВП в III квартале на 4% в годовом выражении.

По оценке главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, основным фактором поддержки экономики выступает восстановление конечного спроса, которое может иметь догоняющий эффект. "Кроме того, учитывая, что в этом отпускном сезоне население не сможет так массово, как раньше, путешествовать за рубеж, эти средства будут потрачены на отдых или на потребление внутри России - эффект этого фактора может быть эквивалентен 1-1,5% ВВП в годовом выражении", - подчеркивает Орлова.

Директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг ожидает замедление падения ВВП до 7,2% в III квартале с 9,6% во II квартале. "В целом на 2020 год ожидания улучшились, но ненамного: не исключаю, что, желая не допустить второй волны коронавируса, власти осенью могут вернуть некоторые ограничения, как минимум, в отдельных регионах", - добавляет он.

Инфляция ниже таргета ЦБ

По оценке экспертов, инфляция в III квартале будет ниже таргета ЦБ в 4%. Консенсус-прогноз составляет 3,2%. Прогнозы по инфляции в РФ по итогам III квартала 2020 года распределились следующим образом:

"Эксперт РА" - (2,9%)

Банк "Зенит" - (3,3%)

Сбербанк - (3,3%)

ИК "Регион" - (3,4%)

Альфа-банк - (3%)

НИУ ВШЭ - (3,4%)

По словам главного экономиста Альфа-банка, восстановление розничной торговли сможет купировать риски дефляции, но вряд ли будет достаточным, что обеспечить быстрый возврат инфляции к уровню 4%.

В ВШЭ считают, что в III квартале будет наблюдаться рост потребительской активности, особенно в части платных услуг и непродовольственных товаров, что будет способствовать ускорению роста цен.

По оценке главного экономиста Сбербанка, инфляция в конце сентября составит около 3,3%, что выше показателей начала июня (3%). "Однако ускорение годовой инфляции связано с эффектом крайне низкой базы прошлого года. По итогам года мы ожидаем инфляцию не более 3,6%, т. е. ниже целевого уровня Банка России в 4%", - подчеркивает эксперт.

Стабильный курс рубля и укрепление в перспективе

Экономисты предполагают, что курс доллара в III квартале будет находиться в диапазоне 67-72 рублей. Консенсус-прогноз составляет 70,1 рубля за доллар. Прогнозы по курсу рубля на конец III квартала распределились следующим образом:

"Эксперт РА" - 68 рублей за доллар

Банк "Зенит" - 72

Сбербанк - 67,5

ИК "Регион" - 72

НИУ ВШЭ - 71

"В пользу сохранения низкой инфляции будет работать и динамика курса - я ожидаю, что до ноября 2020 года у рубля есть перспективы укрепления до уровня 65 рублей за доллар. Что касается динамики после выборов президента США, то она в значительной степени будет определяться геополитическими факторами", - отмечает Орлова.

Цены на нефть будут оказывать влияние на обменный курс рубля, указывает Струченевский. "В нашем базовом сценарии мы ожидаем цену на нефть на уровне $45 за баррель. В этих условиях курс рубля против доллара будет находиться в диапазоне 67-68", - добавляет экономист.

Провал частных инвестиций

У экспертов вызывает беспокойство динамика инвестиций в ближайшие месяцы.

В ВШЭ ожидают чистый отток инвестиций из РФ в III квартале на уровне $5 млрд. В РАНХиГС прогнозируют меньший отток - $2-3 млрд.

"Потребление электроэнергии указывает на то, что спад в промышленности пока не купирован, а это может привести к радикальному сокращению инвестиционных программ в индустрии", - считает Орлова. При этом, по словам эксперта, пока неясно, в какой степени расходы в рамках государственных программ смогут компенсировать провал частных инвестиций.