МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минсельхоз не ожидает дефицита мяса баранины и ягнятины на внутреннем рынке в связи с тем, что с 1 июля эта продукция будет поставляться из субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в другие регионы России в соответствии с правилами регионализации по ящуру. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Минсельхоз России не ожидает возникновения дефицита мяса баранины и ягнятины на внутреннем рынке", - сказал официальный представитель ведомства.

В министерстве напомнили, что с учетом высокого потенциала подотрасли овцеводства Минсельхозом России предусмотрены необходимые меры поддержки, направленные на динамичное развитие производства баранины и ее переработки, что способствует обеспечению данной продукцией внутреннего рынка, а также эффективному наращиванию экспорта.

В частности, одним из основных видов поддержки овцеводства является механизм льготного кредитования. Так, сельхозтоваропроизводителям, специализирующимся на овцеводстве, предоставляются льготные краткосрочные кредиты на срок до 1 года, льготные инвестиционные кредиты на срок от 2 до 8 лет, а также льготные инвестиционные кредиты на срок от 2 до 5 лет.

Также сельхозтоваропроизводителям оказывается поддержка в рамках "компенсирующей" и "стимулирующей" субсидий. Кроме того, предусмотрено возмещения части прямых понесенных затрат, в том числе на создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления в размере 20% от фактической стоимости объекта.

Также в настоящее время ведомство рассматривает возможность оказания поддержки на 1 кг мяса баранины, реализованного на переработку.

29 июня в Россельхознадзоре сообщили о том, что полного запрета на поставки баранины из субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в другие регионы России не будет, продукция будет поставляться в соответствии с правилами регионализации по ящуру.