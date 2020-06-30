На Камчатке могут снизить транспортный налог

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июня. /ТАСС/. Инициатива врио главы Камчатского края Владимира Солодова проходит правовую экспертизу перед внесением в Законодательное Собрание, сообщается на сайте краевого правительства.

Вопрос о необходимости снижения транспортного налога на Камчатке возник давно - в настоящий момент водители Камчатки платят за использование своих автомобилей почти больше всех в стране. В случае принятия документа с нового года налог снизится для автомобилей старше 10 лет, причем больше всего это почувствуют владельцы мощных внедорожников.

"Для сельской местности внедорожник - это средство выживания. Все стараются сделать запасы для семьи - охота, рыбалка, дикоросы. На стандартной машине не везде возможно проехать. А содержать мощные машины тоже накладно с учетом наших дорог. Если нет твердого асфальтового покрытия - на легковушке там делать нечего. Поэтому высвободившиеся от транспортного налога деньги лучше потратить на улучшение своей техники или даже просто собрать детей в школу к 1 сентября", - приводятся в сообщении слова жителя села Мильково Дмитрия Червякова.

Планируется, что законопроект о снижении транспортного налога рассмотрят на сессии краевого парламента в третьей декаде июля.